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Веснина уступила В. Уильямс во втором круге турнира в Риме

Веснина уступила В. Уильямс во втором круге турнира в Риме
Теннис / WTA

Россиянка Елена Веснина не сумела пробиться в третий круг турнира категории Premier, который проходит в Риме. 31-летняя теннисистка уступила американке Винус Уильямс (8) со счётом 2:6, 6:4, 5:7.

Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. Веснина выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету 9-й ракетки мира 4 эйса, 4 ошибки на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов.

В следующем раунде соревнований в столице Италии Уильямс встретится с эстонкой Анетт Контавейт, ранее обыгравшей россиянку Светлану Кузнецову.

Рим (ж) 2018. 2-й круг
16 мая 2018 года, среда. 18:25 МСК
Винус
Уильямс
Елена
Веснина
6:2 4:6 7:5
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