Веснина уступила В. Уильямс во втором круге турнира в Риме

Россиянка Елена Веснина не сумела пробиться в третий круг турнира категории Premier, который проходит в Риме. 31-летняя теннисистка уступила американке Винус Уильямс (8) со счётом 2:6, 6:4, 5:7.



Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут. Веснина выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету 9-й ракетки мира 4 эйса, 4 ошибки на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов.



В следующем раунде соревнований в столице Италии Уильямс встретится с эстонкой Анетт Контавейт, ранее обыгравшей россиянку Светлану Кузнецову.