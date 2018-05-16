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Пэр стал соперником Чилича по третьему кругу «Мастерса» в Риме

Пэр стал соперником Чилича по третьему кругу «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. 29-летний уроженец Авиньона обыграл аргентинца Диего Шварцмана, посеянного под 14-м номером, со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты. Пэр выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Шварцмана 2 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта, аргентинец обошёлся без эйсов.

За выход в четвертьфинал Пэр поспорит с хорватом Марином Чиличем (4), ранее обыгравшим американца Райана Харрисона (LD).

Рим (м) 2018. 2-й круг
16 мая 2018 года, среда. 19:15 МСК
Диего
Шварцман
Бенуа
Пэр
6:2 4:6 2:6
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