Пэр стал соперником Чилича по третьему кругу «Мастерса» в Риме

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. 29-летний уроженец Авиньона обыграл аргентинца Диего Шварцмана, посеянного под 14-м номером, со счётом 2:6, 6:4, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты. Пэр выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Шварцмана 2 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта, аргентинец обошёлся без эйсов.



За выход в четвертьфинал Пэр поспорит с хорватом Марином Чиличем (4), ранее обыгравшим американца Райана Харрисона (LD).