Возняцки обыграла ван Эйтванк и вышла в третий круг турнира в Риме

Датчанка Каролина Возняцки (2) вышла в третий круг грунтового турнира категории Premier в Риме, обыграв в двух сетах бельгийку Элисон ван Эйтванк со счётом 6:1, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Возняцки выполнила 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету бельгийки 1 двойная ошибка и 7 упущенных брейк-пойнтов, она обошлась без эйсов.
В третьем круге Возняцки встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (15), ранее обыгравшей сербку Александру Крунич (LL).
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