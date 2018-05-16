Возняцки обыграла ван Эйтванк и вышла в третий круг турнира в Риме

Датчанка Каролина Возняцки (2) вышла в третий круг грунтового турнира категории Premier в Риме, обыграв в двух сетах бельгийку Элисон ван Эйтванк со счётом 6:1, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Возняцки выполнила 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету бельгийки 1 двойная ошибка и 7 упущенных брейк-пойнтов, она обошлась без эйсов.



В третьем круге Возняцки встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (15), ранее обыгравшей сербку Александру Крунич (LL).