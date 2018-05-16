Саккари: мы получили ещё одно подтверждение, что и на грунте нужен Hawk-Eye

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой (6) со счётом 3:6, 6:3, 7:5 во втором круге турнира в Риме.



В концовке матча разразился скандал. При счёте 5:5 бывшая первая ракетка мира в одном из розыгрышей попала в линию, но арбитр зафиксировал аут. Каролина долго спорила и, как показал повтор, была права, но решение изменено не было и она в итоге проиграла гейм. Затем Саккари взяла свою подачу и выиграла матч. После традиционного рукопожатия Плишкова нанесла несколько ударов ракеткой по судейской вышке.



«Я не видела, куда приземлился мяч, потому что была на другой стороне корта. Просто услышала, что линейный крикнула: «Аут!» Рост Каролины — 190 см. Я отвернулась, поскольку была уверена, что она не промахнётся в этой ситуации. Теперь мы получили ещё одно подтверждение того, что и на грунте нужен Hawk-Eye», — приводит слова Саккари Sport 360.

Кр. Плишкова раскритиковала арбитра, работавшего на матче её сестры