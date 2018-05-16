Шарапова одержала волевую победу над Цибулковой во втором круге турнира в Риме

Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг турнира категории Premier, который проходит на грунтовых кортах Рима. Уроженка Нягани обыграла словачку Доминику Цибулкову со счётом 3:6, 6:4, 6:2.



Продолжительность поединка составила 2 часа 32 минуты. 40-я ракетка мира выполнила 9 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Цибулковой 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 упущенных брейк-пойнта.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



За выход в четвертьфинал экс первая ракетка мира поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Дарья Гаврилова (Австралия).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.