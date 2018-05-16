Надаль: важно, что после поражения в Мадриде я сумел вернуться на победный путь

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) прокомментировал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром со счётом 6:1, 6:0 во втором круге турнира в Риме.



«Это был позитивный матч. Важно, что после поражения в Мадриде мне удалось вернуться на победную тропу. Я сумел показать солидный теннис, выйдя на корт с необходимым настроем и действуя в правильном ключе. Не знаю, сколько ошибок допустил, но, если не ошибаюсь, их было не много. Я контролировал ход поединка на протяжении большей части. Именно в такой теннис мне необходимо играть», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.



За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Надаль поспорит с победителем матча Робин Хасе (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.