Джокович: на турнире в Риме создана уникальная атмосфера

Серб Новак Джокович (11) поделился впечатлениями от выступления в Риме после победы во втором круге над грузинским теннисистом Николозом Басилашвили со счётом 6:4, 6:2.



«В Риме уникальная и феноменальная атмосфера. На мой взгляд, здесь находится один из самых красивых теннисных кортов мира. У меня осталось немало приятных воспоминаний. Здорово играть на глазах у людей, которым не надо покупать билет на центральный корт», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.



В третьем круге Джокович, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, ранее обыгравшим американца Джона Иснера (8).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.