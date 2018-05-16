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А. Зверев стартовал с победы на «Мастерсе» в Риме

А. Зверев стартовал с победы на «Мастерсе» в Риме
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) преодолел барьер второго круга на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме. 21-летний уроженец Гамбурга обыграл итальянца Маттео Берреттини (WC) со счётом 7:5, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Зверев выполнил 4 подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету итальянца 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 упущенных брейк-пойнта.

В третьем круге Зверев, являющийся действующим победителем турнира, встретится с британцем Кайлом Эдмундом, ранее обыгравшим француза Люка Пуи.

Рим (м) 2018. 2-й круг
16 мая 2018 года, среда. 22:00 МСК
Маттео
Берреттини
Александр
Зверев
5:7 2:6
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