Шарапова: я довольна победой, но первый сет нужно забыть как можно скорее

Россиянка Мария Шарапова поделилась эмоциями после победы над словачкой Доминикой Цибулковой со счётом 3:6, 6:4, 6:2 во втором круге турнира категории Premier в Риме.



«Я очень хотела добиться победы в поединке с классной теннисисткой. Чувствую себя превосходно. По правде говоря, нужно просто хочу забыть перипетии первого сета. Я действовала медленно, допустила немало ошибок и при этом до определённого момента не сделала никаких выводов. Всё должно было измениться, мне просто нужно было играть более агрессивно.



Думаю, что моя игра была на высоком уровне, хотя некоторую часть поединка мне пришлось провести в обороне. Встреча продолжалась два с половиной часа, но я очень рада, как всё закончилось», — приводит слова Шараповой официальный сайт тура.



За выход в четвертьфинал экс первая ракетка мира поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Дарья Гаврилова (Австралия).

Шарапова одержала волевую победу над Цибулковой во втором круге турнира в Риме

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.