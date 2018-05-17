Тим: разочарован результатом, но не содержанием игры с Фоньини

Австриец Доминик Тим (6) прокомментировал поражение от итальянца Фабио Фоньини со счётом 4:6, 6:1, 3:6 во втором круге «Мастерса» в Риме.



«На самом деле это был хороший матч для нас обоих. Это была интенсивная баталия, с первого и до последнего розыгрыша на корте шла ожесточённая борьба. Конечно, я разочарован результатом, но при этом не сильно расстроен содержанием игры», — приводит слова Тима официальный сайт ATP.



За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Фоньини поспорит с представителем Германии Петером Гоёвчиком.

Тим проиграл Фоньини во втором круге «Мастерса» в Риме

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.