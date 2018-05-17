Поражение Весниной, победы Халеп и Гавриловой — в обзоре турнира в Риме

Россиянка Елена Веснина не сумела пробиться в третий круг турнира категории Premier, который проходит в Риме. 31-летняя теннисистка уступила американке Винус Уильямс (8) со счётом 2:6, 6:4, 5:7.

В следующем раунде соревнований в столице Италии Уильямс встретится с эстонкой Анетт Контавейт, ранее обыгравшей россиянку Светлану Кузнецову.

В третий круг вышла австралийская теннисистка Дарья Гаврилова. 24-летняя уроженка Москвы обыграла третью ракету мира Гарбинье Мугурусу со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (8:6). В третьем сете Гаврилова уступала со счётом 0:4 и отыграла два матчбола.

За выход в четвертьфинал Гаврилова поспорит с экс первой ракеткой мира Марией Шараповой.

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в третий круг турнира, в двух партиях обыграв представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 59 минут. Первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

Соперницей Халеп в следующем круге будет Мэдисон Кис (США, 13).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.