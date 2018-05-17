Победы дель Потро, А. Зверева и Шаповалова — в обзоре турнира в Риме

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (5) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. Он обыграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса (Q) со счётом 7:5, 6:3.

В третьем круге дель Потро, занимающий шестое место в рейтинге ATP, встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, получившим от организаторов девятый номер посева.

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) также преодолел барьер второго круга. 21-летний уроженец Гамбурга обыграл итальянца Маттео Берреттини (WC) со счётом 7:5, 6:2.

Канадец Денис Шаповалов во втором круге турнира переиграл голландца Робина Хасе со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3.

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел в третий круг турнира в Риме, обыграв в двух сетах французского спортсмена Люка Пуи со счётом 6:2, 7:6 (7:3). За выход в четвертьфинал Эдмунд, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, поспорит с Александром Зверевым (Германия, 2).

Три сета понадобилось хорвату Марину Чиличу (4), чтобы обыграть во втором круге американца Райана Харрисона – 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:1). В третьем круге соревнований в столице Италии Чилич встретится с Бенуа Пэром (Франция).