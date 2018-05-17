Риз Уизерспун станет продюсером фильма о Мартине Навратиловой

Американская актриса, обладательница премии «Оскар» Риз Уизерспун станет продюсером документального фильма о 18-кратной победительнице турниров «Большого шлема» Мартине Навратиловой. В съёмках картины также примут участие журналисты Гленн Гринвальд и Сюзанна Гилберт, сообщает официальный сайт WTA.

В фильме много внимания будет уделено большой роли Навратиловой в поддержке ЛГБТ-движения.

«Все достижения Мартины на корте меркнут по сравнению с её ролью пионера феминизма, женского спорта и её участием в борьбе за равенство прав для геев и лесбиянок в мире, за права иммигрантов и людей, несогласных с политикой государства. Я очень рад возможности сотрудничать с Риз, чтобы рассказать о наследии и невероятном мужестве Мартины», — сказал Гринвальд.