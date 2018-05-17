Саккари: в конце первого сета я стала лучше понимать игру Каролины Плишковой

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой во втором круге турнира в Риме со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Мария впервые обыграла соперницу из топ-5 рейтинга WTA.

«Мы раньше не встречались друг с другом и никогда вместе не тренировались. Я не знала, как она будет играть, так что мне потребовалось время для поиска ритма. В конце первого сета я стала лучше чувствовать и понимать её игру, именно поэтому я прибавила во второй и третьей партиях.

Она играет невероятно быстро, так что у тебя остаётся не так много времени. Она невероятно здорово принимает мяч, у неё великолепная подача. Каролина — прекрасная теннисистка, она была первой ракеткой мира, так что она очень хороша. Это отличная победа для меня. Теперь я двигаюсь дальше", — цитирует Саккари официальный сайт тура.

В третьем круге она сыграет с немкой Анжеликой Кербер.

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