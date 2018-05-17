В. Уильямс: надеюсь, я смогу выиграть свой счастливый 50-й титул уже скоро

Американка Винус Уильямс прокомментировала свою победу над россиянкой Еленой Весниной во втором круге турнира в Риме со счётом 6:2, 4:6, 7:5. За выход в четвертьфинал бывшая первая ракетка мира поспорит с эстонкой Анетт Контавейт.

«Нельзя думать о том, что матч закончился, пока он действительно не закончился. Я очень рада, что покидала корт в статусе победительницы. Это был непростой матч. Мне нужно продолжать одерживать победы. Надеюсь, я смогу выиграть свой счастливый 50-й титул уже скоро.

В предстоящем матче с Контавейт я постараюсь выиграть немного больше очков, чем в нашем прошлом матче. Я постараюсь добиться успеха", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.