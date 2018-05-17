Возняцки: мне нравится, что в теннисном комплексе в Риме есть статуи

Датчанка Каролина Возняцки, обыгравшая во втором круге турнира в Риме бельгийку Элисон ван Эйтванк со счётом 6:1, 6:4, рассказала, почему считает эти соревнования особенными.

«Думаю, турнир в Риме является особенным из-за сочетания многих вещей. Расположение, традиции, история, болельщики, которые находятся так близко к корту. Когда я начинала играть в туре, корт Пьетранджели был центральным. Мне очень нравится, что здесь находятся статуи. Это здорово», — приводит слова Возняцки официальный сайт тура.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.