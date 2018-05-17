Шарапова: Цибулкова провела один из лучших своих матчей за долгое время

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы над словачкой Доминикой Цибулковой во втором круге турнира в Риме со счётом 3:6, 6:4, 6:2. За выход в четвертьфинал бывшая первая ракетка мира поспорит с австралийкой Дарьей Гавриловой.

«После матча я была просто счастлива. Думаю, по итогам этой встречи можно найти немало позитивных моментов. На корте была настоящая борьба. Мне противостояла соперница, которая играла отлично. Цибулкова провела один из лучших своих матчей за долгое время. Кажется, в последние месяцы она так хорошо не играла. Я ожидаю такой игры от многих соперниц. При этом я сама действовала отлично, поэтому так рада сейчас.

Что касается матча с Гавриловой, то мы уже давно не встречались. Но я знаю, чего ожидать", — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

Шарапова: наверное, Надаль подумал, что я странная