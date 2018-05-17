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Фоньини: я очень доволен своей игрой в матче с Тимом

Фоньини: я очень доволен своей игрой в матче с Тимом
Теннис / ATP

Итальянец Фабио Фоньини поделился впечатлениями от победы над австрийцем Домиником Тимом во втором круге турнира в Риме со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

«Конечно, я очень рад победе. Это прекрасный результат для меня. Я одержал ещё одну победу в Риме, это особенное событие. Я очень доволен своей игрой. Мне комфортно на этом корте. Сейчас я постараюсь поскорее восстановиться, выспаться и подготовиться к следующей игре. Меня ждёт ещё один сложный матч, но я постараюсь сыграть как можно лучше», — сказал Фоньини в интервью каналу ATP.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Фабио поспорит с представителем Германии Петером Гоёвчиком.

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