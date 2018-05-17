Шарапова: приятно, что сейчас я стала играть лучше

Россиянка Мария Шарапова, обыгравшая словачку Доминику Цибулкову во втором круге турнира в Риме со счётом 3:6, 6:4, 6:2, призналась, что довольна уровнем своей нынешней игры.

«Я довольна теннисом, который демонстрирую в матчах с разными соперницами. Этот тип тенниса меня удовлетворяет. Думаю, это самое главное. Я всегда была теннисисткой, которая хотела говорить своими действиями. Это важнее всего, в частности в карьере и спорте, для меня. Приятно, что сейчас я стала играть лучше», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

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