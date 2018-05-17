Нисикори: уверен, что в матче с Кольшрайбером будет немало долгих розыгрышей

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал свою победу над болгарином Григором Димитровым во втором круге «Мастерса» в Риме со счётом 6:7 (4:6), 7:5, 6:4. Его следующим соперником будет немец Филипп Кольшрайбер.

«Я очень рад этой победе. Это была прекрасная битва. Мы оба демонстрировали хороший теннис. По ходу встречи случались взлёты и падения, но в итоге мне удалось победить, так что я очень рад. Я старался агрессивно действовать на второй подаче Григора.

Матч с Филиппом будет непростым. Он прекрасно выступает на грунте. Уверен, что будет немало долгих розыгрышей", — сказал Нисикори в интервью на корте.