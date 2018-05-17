А. Зверев: на подготовку к турниру в Риме у меня был лишь один день

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу над итальянцем Маттео Берреттини во втором круге турнира в Риме со счётом 7:5, 6:2.

«Нелегко отойти от турнира в Мадриде, который проводится на такой высоте на уровнем моря и на столь быстрых кортах. У меня был лишь один день на подготовку. Учитывая это, думаю, я сыграл хорошо. Мне пришлось внести некоторые коррективы в первом сете. Но когда я набрал ход во второй партии, всё стало получаться отлично», — приводит слова Зверева официальный сайт тура.

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