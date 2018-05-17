Кис снялась с турнира в Риме, Халеп без борьбы вышла в четвертьфинал

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) без борьбы вышла в четвертьфинал турнира в Риме (Италия). Её соперница по матчу третьего раунда — представительница США Мэдисон Кис (13) — приняла решение сняться с соревнований из-за травмы ребра.



За выход в полуфинал турнира в столице Италии первая ракетка мира поспорит с победительницей противостояния Слоан Стивенс (США, 9) — Каролин Гарсия (Франция, 7).

Действующей победительницей соревнований в Риме является украинская теннисистка Элина Свитолина. Турнир завершится 20 мая.

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