С. Уильямс: я возвращаюсь, чтобы побеждать

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в новой серии документального фильма «Быть Сереной» рассказала о своём возвращении в тур после рождения дочери.

«Мы с отцом всё ещё много говорим о теннисе. Он всегда на корте, когда я иду туда. Никто не любит теннис больше него. Пару дней назад, когда я вышла на корт, он сказал: „Играй так и вновь станешь первой ракеткой мира“. Я ответила: „Это единственная причина, по которой я всё ещё играю“. Я возвращаюсь в тур не просто участвовать в турнирах. Я возвращаюсь, чтобы побеждать. Хочу, чтобы Олимпия видела, что мама ещё очень хороша в теннисе.

Патрик Муратоглу очень помог мне в моей карьере. Он понимает всё то безумие, что творится в моей голове. Я уже возвращалась в тур после пауз, выполняла все упражнения, которые так важны. Но со временем приходится тяжело без соревнований, без давления со стороны соперницы.

Я решила сыграть с Остапенко в Абу-Даби. Раньше у них там не было женских турниров. Я подумала: «Из всего того, что я делаю в надежде помочь женщинам, это будет настоящим поступком». Это был посыл о том, что женщины могут быть сильными, могут делать всё, что захотят и о чём мечтают".

Пока я далека от пика формы, но я хочу, чтобы дочь гордилась мною. Она заставляет меня усердно работать над своим возвращением на вершину", — сказала Серена.

«У Серены ещё остались цели и мечты, и она будет стремиться их реализовать. Она не может взглянуть в зеркало и сказать: „Я сдаюсь“. Это не её момент», — добавила Винус.

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