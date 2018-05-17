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Кис: утром я вновь почувствовала боль в рёбрах

Кис: утром я вновь почувствовала боль в рёбрах
Теннис / WTA

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала своё решение сняться с турнира в Риме. 17 мая в матче третьего круга она должна была сыграть с румынкой Симоной Халеп.

«К сожалению, я вынуждена сняться с турнира в Риме. Вчера у меня возникли проблемы с рёбрами. Утром я постаралась хорошо размяться, но боль всё ещё ощущалась. С нетерпением жду возможности вернуться на этот прекрасный турнир и встретиться со своими болельщиками в Риме в следующем году», — приводит слова Кис официальный сайт WTA-тура.

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