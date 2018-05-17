Кудрявцева и Ворачова проиграли во втором круге турнира в Риме в парном разряде

Российская теннисистка Алла Кудрявцева и представительница Чехии Рената Ворачова не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Риме (Италия) в парном разряде. Во втором круге они проиграли австралийке Эшли Барти и голландке Деми Схурс со счётом 6:4, 4:6, [2:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

За выход в полуфинал соревнований Барти и Схурс поспорят с победительницами матча Йоханна Конта (Великобритания) / Чжан Шуай (Китай) — Дарья Гаврилова (Австралия) / Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

Кудрявцева и Ворачова вышли во второй круг турнира в Риме в парном разряде