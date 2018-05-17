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Остапенко победила Конту и может сыграть с Шараповой в 1/4 финала турнира в Риме

Остапенко победила Конту и может сыграть с Шараповой в 1/4 финала турнира в Риме
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (5) пробилась в четвертьфинал турнира в Риме, в трёх партиях обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» 6 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Йоханны, которой 17 мая исполнилось 27 лет, 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал Остапенко поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия) — Мария Шарапова (Россия).

Рим (ж) 2018. 3-й круг
17 мая 2018 года, четверг. 12:00 МСК
Йоханна
Конта
Елена
Остапенко
6:2 3:6 4:6
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