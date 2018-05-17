Остапенко победила Конту и может сыграть с Шараповой в 1/4 финала турнира в Риме

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (5) пробилась в четвертьфинал турнира в Риме, в трёх партиях обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» 6 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Йоханны, которой 17 мая исполнилось 27 лет, 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал Остапенко поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия) — Мария Шарапова (Россия).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.