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Фоньини стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Риме

Фоньини стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Фабио 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Фоньини поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Денис Шаповалов (Канада).

Рим (м) 2018. 3-й круг
17 мая 2018 года, четверг. 13:10 МСК
Петер
Гоёвчик
Фабио
Фоньини
4:6 4:6
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