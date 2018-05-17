Фоньини стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Риме

Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Фабио 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований Фоньини поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Денис Шаповалов (Канада).
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.