Кербер разгромила Саккари и сыграет со Свитолиной в 1/4 финала турнира в Риме

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (11) вышла в четвертьфинал турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 55 минут. Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Кербер поспорит с действующей чемпионкой украинкой Элиной Свитолиной (4).