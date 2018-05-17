Контавейт в двух сетах обыграла В. Уильямс в третьем круге турнира в Риме

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу США Винус Уильямс (8) со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Анетт трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал Контавейт поспорит с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 15) — Каролина Возняцки (Дания, 2).

В. Уильямс: надеюсь, я смогу выиграть свой счастливый 50-й титул уже скоро