Тим подтвердил, что выступит на турнире в Лионе

Австрийский теннисист Доминик Тим подтвердил, что выступит на турнире категории ATP 250 в Лионе, который пройдёт с 18 по 26 мая. Накануне спортсмен завершил выступление на соревнованиях в Риме, уступив в трёх сетах итальянцу Фабио Фоньини.



«По правде говоря, чувствую себя хорошо. Я сражался с первого и до последнего розыгрыша, несмотря на итоговое поражение. На следующей неделе буду выступать в Лионе, у меня появится возможность произвести корректировку своей игры. Сейчас я должен упорно трудиться в ходе тренировочных занятий. Надеюсь, что во Франции проведу как можно больше матчей», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.