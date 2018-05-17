Пуиг пропустит «Ролан Гаррос» из-за повреждения бедра

Теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг заявила, что не будет выступать на «Ролан Гаррос» — втором в сезоне турнире «Большого шлема».



«В прошлое воскресенье во время поединка в Риме я повредила правое бедро. Результаты МРТ показали, что мне необходимо несколько недель на отдых и восстановление. Это означает, что я должна пропустить турнир в Страсбурге, где мне удалось завоевать первый титул на уровне WTA, как и «Ролан Гаррос» в Париже. Хорошая новость – я вернусь на корт во время травяного турнира в Ноттингеме. По правде говоря, этот отрезок сезона – один из моих любимых», — приводит слова Пуиг WTA Insider.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.