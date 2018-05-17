Кузнецова и Кар. Плишкова уступили Кырсте и Остапенко на турнире в Риме

Россиянка Светлана Кузнецова и чешка Каролина Плишкова завершили выступление в парном разряде на турнире в Риме. Во втором круге они уступили румынке Соране Кырсте и представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 3:6, 3:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. Победительницы выполнили 2 подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету Кузнецовой и Плишковой 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.



В четвертьфинале турнира Кырстя и Остапенко встретятся с дуэтом Тимя Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция).

Обзор скандального матча Кар. Плишкова — Саккари во втором круге турнира в Риме