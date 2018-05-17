Надаль обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. 31-летний уроженец Манакора обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 6:1.



Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Испанец выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Шаповалова 5 подач навылет, 5 двойных ошибок, у канадца не было ни одного брейк-пойнта.



За выход в полуфинал Надаль поспорит с итальянцем Фабио Фоньини, ранее обыгравшим немца Петера Гоёвчика со счётом 6:4, 6:4.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.