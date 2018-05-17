Чилич обыграл Пэра и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Хорват Марин Чилич вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. Четвёртая ракетка соревнований обыграл французского спортсмена Бенуа Пэра со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Чилич выполнил 4 подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету француза 4 эйса, 7 ошибок на подаче и 1 упущенный брейк-пойнт.



В четвертьфинале Чилич встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (10), ранее обыгравшим словенца Аляжа Бедене.