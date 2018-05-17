Кербер: надеюсь, что матч со Свитолиной сложится для меня успешно

Немка Анжелика Кербер (11) прокомментировала победу над гречанкой Марией Саккари (LD) со счётом 6:1, 6:1 в третьем круге соревнований в Риме.



«Я чувствую себя всё лучше и лучше. Не могу сказать, что всё превосходно, но улучшения видны невооруженным глазом. Я вышла на корт, понимая, что нужно делать. В поединках на грунтовом покрытии важно принимать правильные решения и сохранять спокойствие в ответственные моменты. Я приехала в Рим, чтобы провести как можно больше матчей. Надеюсь, что следующий поединок также сложится для меня успешно», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.



В четвертьфинале турнира в столице Италии Кербер встретится с украинкой Элиной Свитолиной (4), ранее обыгравшей россиянку Дарью Касаткину (14).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.