А. Радваньска снялась с «Ролан Гаррос», она пропустит первый ТБШ с 2006 года

Польская теннисистка Агнешка Радваньска пропустит «Ролан Гаррос» из-за повреждения спины, сообщает пресс-служба соревнований.



29-летняя уроженка Кракова не сыграет на турнире «Большого шлема» впервые с 2006 года – тогда она дебютировала на Уимблдоне. Агнешка прервала свою впечатляющую серию выступлений на 47 кряду мэйджорах. Ожидается, что Радваньска вернётся на корт в середине июня во время турнира на Мальорке.



Второй в сезоне турнир «Большого шлема» пройдёт в столице Франции с 22 мая по 9 июня.