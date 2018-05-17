Вавринка впервые в карьере выступит на турнире в Бостаде

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка примет участие в турнире в Бостаде (Швеция), который пройдёт с 16 по 22 июля, сообщает пресс-служба соревнований.



33-летний спортсмен выступит на этих соревнованиях впервые в карьере. Помимо уроженца Лозанны в Швецию приедут испанцы Давид Феррер, Фернандо Вердаско и Пабло Карреньо-Буста, француз Ришар Гаске, итальянец Фабио Фоньини и грек Стефанос Циципас.



На «Мастерсе» в Риме Вавринка провёл первый матч с февраля и уступил американцу Стиву Джонсону. Стэн также планирует приехать в Лион или Женеву, на «Ролан Гаррос», в Лондон, на Уимблдон и Гштаад.