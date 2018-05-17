Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Шарапова обыграла Гаврилову и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Шарапова обыграла Гаврилову и вышла в четвертьфинал турнира в Риме
Теннис / WTA

Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира категории Premier, который проходит на грунтовых кортах Рима. 31-летняя спортсменка обыграла Дарью Гаврилову, представляющую Австралию, со счётом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Уроженка Нягани выполнила 7 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Гавриловой 1 эйс, 5 ошибок на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

За выход в четвертьфинал экс первая ракетка мира поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под пятым номером.

Рим (ж) 2018. 3-й круг
17 мая 2018 года, четверг. 18:55 МСК
Дарья
Гаврилова
Мария
Шарапова
3:6 4:6
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.
«Позитив, которым веет от Хогстедта, хорошо сказывается на Шараповой»
Анна Чакветадзе в своей колонке оценила выступления россиян в первой части грунтового сезона и порассуждала об их шансах на «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент