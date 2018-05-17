Шарапова обыграла Гаврилову и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира категории Premier, который проходит на грунтовых кортах Рима. 31-летняя спортсменка обыграла Дарью Гаврилову, представляющую Австралию, со счётом 6:3, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Уроженка Нягани выполнила 7 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Гавриловой 1 эйс, 5 ошибок на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



За выход в четвертьфинал экс первая ракетка мира поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под пятым номером.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.