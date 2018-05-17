А. Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Риме, где сыграет с Гоффеном

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит на грунтовых кортах Рима. Вторая ракетка соревнований обыграл британского спортсмена Кайла Эдмунда со счётом 7:5, 7:6 (13:11).



Продолжительность поединка составила 2 часа. Третий номер рейтинга ATP выполнил 9 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету британца 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта.



За выход в полуфинал 21-летний уроженец Гамбурга поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (9), ранее обыгравшим аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5).