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А. Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Риме, где сыграет с Гоффеном

А. Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Риме, где сыграет с Гоффеном
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит на грунтовых кортах Рима. Вторая ракетка соревнований обыграл британского спортсмена Кайла Эдмунда со счётом 7:5, 7:6 (13:11).

Продолжительность поединка составила 2 часа. Третий номер рейтинга ATP выполнил 9 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету британца 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал 21-летний уроженец Гамбурга поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (9), ранее обыгравшим аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5).

Рим (м) 2018. 3-й круг
17 мая 2018 года, четверг. 18:20 МСК
Кайл
Эдмунд
Александр
Зверев
5:7 6:7
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