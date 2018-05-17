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Бартоли планирует выступить на турнире в Монреале

Бартоли планирует выступить на турнире в Монреале
Теннис / WTA

Французская теннисистка Марион Бартоли определила новую дату возвращения на корт.

Несмотря на многочисленные слухи, 33-летняя спортсменка не будет выступать в ходе травяного сезона. Она планирует приехать на турнир в Монреале, который стартует в начале августе. Кроме того, спортсменка включила в своё расписание Цинциннати и US Open.

Бартоли завершила карьеру в августе 2013 года после выступления на турнире в Торонто. Она планировала приехать на соревнования в Майами, но отказалась из-за повреждения.

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