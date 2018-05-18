В 15:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Риме (Италия), в котором сыграют россиянка Мария Шарапова и представительница Латвии Елена Остапенко (5). Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Остапенко в Риме.



Победительница этого поединка за выход в финал соревнований в столице Италии поспорит либо с румынкой Симоной Халеп (1), либо с француженкой Каролин Гарсией (7).

Шарапова: наверное, Надаль подумал, что я странная

Шарапова: с нетерпением жду первой встречи с Остапенко