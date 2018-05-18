Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Остапенко в Риме

Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Остапенко в Риме
Теннис / WTA

В 15:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Риме (Италия), в котором сыграют россиянка Мария Шарапова и представительница Латвии Елена Остапенко (5). Ранее соперницы друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Остапенко в Риме.

Победительница этого поединка за выход в финал соревнований в столице Италии поспорит либо с румынкой Симоной Халеп (1), либо с француженкой Каролин Гарсией (7).

Шарапова: наверное, Надаль подумал, что я странная
Шарапова: с нетерпением жду первой встречи с Остапенко
Шарапову посеят. Впервые за два года Мария попала в число сеяных на «Шлеме»
Шарапова вышла в 1/4 финала в Риме, «баранка» не спасла Касаткину, Надаль мчится к первой строчке, Конте не дали пообщаться с тренером.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент