В 15:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Риме (Италия), в котором сыграют россиянка Мария Шарапова и представительница Латвии Елена Остапенко (5). Ранее соперницы друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Остапенко в Риме.
Победительница этого поединка за выход в финал соревнований в столице Италии поспорит либо с румынкой Симоной Халеп (1), либо с француженкой Каролин Гарсией (7).
Шарапова: наверное, Надаль подумал, что я странная
Шарапова: с нетерпением жду первой встречи с Остапенко
Шарапову посеят. Впервые за два года Мария попала в число сеяных на «Шлеме»
Шарапова вышла в 1/4 финала в Риме, «баранка» не спасла Касаткину, Надаль мчится к первой строчке, Конте не дали пообщаться с тренером.