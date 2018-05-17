Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Нисикори

Сербский теннисист Новак Джокович (11) вышел в четвертьфинал турнире серии «Мастерс-1000» в Риме, обыграв испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:1, 7:5.



Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. Уроженец Белграда выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету 41-й ракетки мира 2 эйса и 1 реализованный брейк-пойнт, у испанца нет двойных ошибок.



В четвертьфинале 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» встретится с японцем Кеем Нисикори, ранее обыгравшим немца Филиппа Кольшрайбера.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.