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Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Нисикори

Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Нисикори
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович (11) вышел в четвертьфинал турнире серии «Мастерс-1000» в Риме, обыграв испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:1, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. Уроженец Белграда выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету 41-й ракетки мира 2 эйса и 1 реализованный брейк-пойнт, у испанца нет двойных ошибок.

В четвертьфинале 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» встретится с японцем Кеем Нисикори, ранее обыгравшим немца Филиппа Кольшрайбера.

Рим (м) 2018. 3-й круг
17 мая 2018 года, четверг. 20:45 МСК
Новак
Джокович
Альберт
Рамос-Виньолас
6:1 7:5
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