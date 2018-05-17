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Гарсия обыграла Стивенс и сыграет с Халеп в четвертьфинале турнира в Риме

Гарсия обыграла Стивенс и сыграет с Халеп в четвертьфинале турнира в Риме
Теннис / WTA

Француженка Каролин Гарсия (7) вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Риме, обыграв американку Слоан Стивенс (9) со счётом 6:1, 7:6 (9:7).

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Гарсия выполнила 5 подач навылет, обошлась без двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Стивенс 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал седьмая ракетка мира поспорит с румынкой Симоной Халеп, посеянной под первым номером. Лидер мирового рейтинга вышла в четвертьфинал на отказе американки Мэдисон Кис.

Рим (ж) 2018. 3-й круг
17 мая 2018 года, четверг. 20:45 МСК
Слоан
Стивенс
Каролин
Гарсия
1:6 6:7
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