Гарсия обыграла Стивенс и сыграет с Халеп в четвертьфинале турнира в Риме

Француженка Каролин Гарсия (7) вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Риме, обыграв американку Слоан Стивенс (9) со счётом 6:1, 7:6 (9:7).



Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Гарсия выполнила 5 подач навылет, обошлась без двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Стивенс 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.



За выход в полуфинал седьмая ракетка мира поспорит с румынкой Симоной Халеп, посеянной под первым номером. Лидер мирового рейтинга вышла в четвертьфинал на отказе американки Мэдисон Кис.