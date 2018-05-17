А. Зверев: я многим не нравлюсь, но люди знают меня не так хорошо

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме. Он обыграл британца Кайла Эдмунда со счётом 7:5, 7:6 (13:11).



«Кайл добился существенного прогресса за последний год. Я очень рад, что сумел выиграть поединок в двух сетах. Я многим не нравлюсь, но победы помогают обретать уверенность. Люди не знают меня так хорошо, как Надаля или Федерера. Самое главное, что меня любят моя семья и моя собака», — приводит слова Зверева Ubitennis.



В четвертьфинале Зверев встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, посеянным под девятым номером.