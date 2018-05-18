Шарапова: мне нравится отношение, с которым я выхожу на корт

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу над австралийкой Дарьей Гавриловой со счётом 6:3, 6:4 в третьем круге на турнире в Риме.



«Мне нравится, что я действую на конкурентоспособном уровне и при этом чувствую себя хорошо. Думаю, это очень важно. Есть некое внутреннее чувство, которое иногда нельзя выразить словами. Мне нравится отношение, с которым я выхожу на корт.



Гаврилова провела вчера изнурительный матч, в такие моменты важно сосредоточиться на себе. Впрочем, я также проводила второй поединок за два дня и при этом в предыдущей игре потратила очень много сил. Конечно, Даша закончила свой поединок очень поздно. Думаю, это одна из проблем турниров в Мадриде и Риме. Много матчей, сильные соперники, мало времени на восстановление», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.



В четвертьфинале пятикратная победительница турниров «Большого шлема» сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (5).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.