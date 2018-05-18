Шарапова: попадание в число сеяных — шаг в правильном направлении

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от попадания в посев на Открытом чемпионате Франции. Это стало известно после её победы над австралийкой Дарьей Гавриловой в третьем круге турнира в Риме.

«Это шаг в правильном направлении. Попадать в посев на турнирах — это, безусловно, одна из целей. Но я не думаю, что это гарантирует лёгкую сетку. Ты всё равно должна быть готова к трудным матчам с первого круга и далее на каждой стадии твоего турнирного пути», — приводит слова Шараповой официальный сайт WТА.