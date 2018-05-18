Возняцки обыграла Севастову в третьем круге турнира в Риме

Датчанка Каролина Возняцки вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Риме. Вторая ракетка соревнований обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.



Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. Возняцки выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету 20-й ракетки мира 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 упущенных брейк-пойнтов.



В четвертьфинале Возняцки, занимающая второе место в рейтинге WTA, встретится с эстонкой Анетт Контавейт, ранее обыгравшей американку Винус Уильямс (8).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.