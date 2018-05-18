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Шарапова: с нетерпением жду первой встречи с Остапенко

Шарапова: с нетерпением жду первой встречи с Остапенко
Теннис / WTA

Россиянка Мария Шарапова рассказала о своих ожиданиях от четвертьфинала турнира в Риме с латвийкой Еленой Остапенко.

«Я видела достаточно много матчей Остапенко. Начиная с прошлого года она часто доходит до решающих стадий соревнований. Она провела много выдающихся матчей, особенно на грунте. В её игре есть что-то, что помогает ей успешной действовать на этом покрытии. Мы никогда раньше не играли друг против друга, поэтому я с нетерпением жду нашей встречи», — приводит слова Шараповой официальный сайт WТА.

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