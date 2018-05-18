Победы Шараповой, Остапенко и Возняцки — в обзоре 3-го круга турнира в Риме

Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира категории Premier, который проходит на грунтовых кортах Рима. 31-летняя спортсменка обыграла Дарью Гаврилову, представляющую Австралию, со счётом 6:3, 6:4.
Латвийская теннисистка Елена Остапенко (5) в трёх партиях обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 2:6, 6:3, 6:4.
За выход в полуфинал Остапенко поспорит с Марией Шараповой.
Датчанка Каролина Возняцки в третьем круге соревнований обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
В четвертьфинале Возняцки, занимающая второе место в рейтинге WTA, встретится с эстонкой Анетт Контавейт, ранее обыгравшей американку Винус Уильямс (8).
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