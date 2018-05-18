Свитолина: Касаткина дала мне шанс, и я им воспользовалась

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира в Риме со счётом 0:6, 6:3, 6:2.

«Матч проходил в медленном темпе, но Дарья демонстрировала невероятный теннис. Я же поначалу не могла найти свой ритм, а она в первом сете действовала здорово. Мне нужно поблагодарить зрителей, которые помогли мне вернуться в игру во втором сете. Я просто старалась найти свою игру, и публика мне очень помогла в этом. Я так рада, что смогла справиться в такой ситуации и выиграла.

Я знала, что Касаткина может продемонстрировать на корте. Это непростая теннисистка. Она может использовать укороченные, резаные удары и здорово видит корт. Я была сосредоточена на том, что сама должна делать на корте. Мне нужно было хорошо двигаться и возвращать мячи на половину соперницы. Дарья дала мне шанс, и я им воспользовалась", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

Касаткина проиграла Свитолиной на турнире в Риме, выиграв первый сет 6:0